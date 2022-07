ATELIER CRÉATION DE NICHOIR

ATELIER CRÉATION DE NICHOIR, 10 août 2022, . ATELIER CRÉATION DE NICHOIR



2022-08-10 – 2022-08-10 Accompagné par un guide de la LPO, vous créerez un nichoir a oiseaux, que vous garderez ou installerez définitivement dans le Domaine de Pan.

La présence d’un parent est nécessaire. Accompagné par un guide de la LPO, vous créerez un nichoir a oiseaux, que vous garderez ou installerez définitivement dans le Domaine de Pan.

La présence d’un parent est nécessaire. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville