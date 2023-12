Atelier création de mobilier DIY Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 20 janvier 2024

de 10h00 à 13h00

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Recherche volontaires ! En janvier et mars, venez participer à un chantier participatif pour créer le mobilier du futur Fablab de la médiathèque. L’équipe de la médiathèque Marguerite Duras prépare l’ouverture de son

futur Fablab* Nous vous proposons de participer à la fabrication d’une

partie du mobilier (meuble machine, établi,

assises…) . L’âge du Faire

structure spécialisée nous accompagnera dans cette aventure collective.

Réflexion sur les futurs usages du Fablab, maquette, design, fabrication et

montage. Nous allons franchir ensemble chaque étape. Samedi 20 janvier 10h 13h 1ere séance « Moodboard »

» Samedi 27 janvier 10h-13h 2ème séance « Maquette »

» La phase de montage aura lieu du 5 au 9 mars 2023 IMPORTANT Les participants s’engagent à participer à l’ensemble du

chantier. Plus d’infos auprès de l’équipe du Fablab mediatheque.marguerite-duras@paris.fr ou au 01 55 25 49 10 Pour vous inscrire cliquez ici *Fablab : Atelier de création numérique Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/2023/12/02/atelier-creation-de-mobilier-diy/ +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/2023/12/02/atelier-creation-de-mobilier-diy/

