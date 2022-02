Atelier création de masques de Carnaval Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 23 février 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

C’est les vacances, viens fabriquer ton masque pour Carnaval à la bibliothèque Saint-Eloi ! Pendant les vacances, viens fabriquer et décorer ton masque de fête à la bibliothèque ! Mercredi 23 février, de 15h à 17h Sur inscription dès 8 ans Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012 Contact : 0153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ Enfants;Atelier

2022-02-23T15:00:00+01:00_2022-02-23T17:00:00+01:00

