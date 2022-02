Atelier : Création de Masque Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier : Création de Masque Saint-Rémy-de-Provence, 23 février 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Atelier : Création de Masque Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

2022-02-23 10:00:00 – 2022-02-23 12:00:00 Place Favier Musée des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Avec l’artiste Soriana IM.

À partir de 7 ans. Gratuit.

Réservation obligatoire par téléphone (nombre de places limité) : 04 90 92 68 24. Création de masques avec l’artiste Soriana Im, créatrice d’œuvres végétales.

Dans le cadre de la Saison Italienne. museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr +33 4 90 92 68 24 http://www.museedesalpilles.fr/ Avec l’artiste Soriana IM.

À partir de 7 ans. Gratuit.

Réservation obligatoire par téléphone (nombre de places limité) : 04 90 92 68 24. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Place Favier Musée des Alpilles Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Atelier : Création de Masque Saint-Rémy-de-Provence 2022-02-23 was last modified: by Atelier : Création de Masque Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 23 février 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône