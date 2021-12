Soirans Bibliothèque de Soirans Côte-d'Or, Soirans Atelier création de marque-pages, pliage, carterie Bibliothèque de Soirans Soirans Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Soirans

Atelier création de marque-pages, pliage, carterie Bibliothèque de Soirans, 23 janvier 2022, Soirans. Atelier création de marque-pages, pliage, carterie

Bibliothèque de Soirans, le dimanche 23 janvier 2022 à 14:00

De 14h à 18h, différents ateliers de loisirs créatifs ouverts à tous seront organisés : création de marque-pages, du pliage et de la carterie. Les ateliers seront suivis d’un goûter. Atelier de loisirs créatifs Bibliothèque de Soirans 17 Grande Rue 21110 Soirans Soirans Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Soirans Autres Lieu Bibliothèque de Soirans Adresse 17 Grande Rue 21110 Soirans Ville Soirans lieuville Bibliothèque de Soirans Soirans