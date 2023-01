Atelier : création de manches à air Cernay Cernay Catégories d’Évènement: Cernay

Haut-Rhin

Atelier : création de manches à air 20 rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

2023-02-13 14:00:00 – 2023-02-17 16:00:00

Haut-Rhin En s’inspirant des manches à air qui indiquent la force et la direction du vent, les enfants fabriqueront leurs propres spécimens grâce à divers matériaux de récupération. Travail en volume, assemblage et couture seront au RDV ! En s’inspirant des manches à air qui indiquent la force et la direction du vent, les enfants fabriqueront leurs propres spécimens grâce à divers matériaux de récupération. +33 3 89 81 98 60 Cernay

