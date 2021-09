Le Crès Village Hérault, Le Crès Atelier création de jus de raisin Village Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Le Crès

Atelier création de jus de raisin Village, 18 septembre 2021, Le Crès. Atelier création de jus de raisin

le samedi 18 septembre à Village

À 15h, 15h30 et 16h, vos enfants pourront participer à un atelier culinaire dans la Cour de la Maison du Patrimoine (2, ter rue de la Meulière) avec entre autres la fabrication de jus de raisin proposée par l’association Saveur & Partage. Les places étant limitées, une inscription est nécessaire via [[patrimoine@lecres.fr](mailto:patrimoine@lecres.fr)](mailto:patrimoine@lecres.fr) Créez votre jus de raisin. Village 34920 Le Crès Le Crès Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Crès Autres Lieu Village Adresse 34920 Le Crès Ville Le Crès lieuville Village Le Crès