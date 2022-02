Atelier création de jeux Peyrehorade, 9 mars 2022, Peyrehorade.

Atelier création de jeux Ludothèque à la MSAP 156 route de Mahoumic Peyrehorade

2022-03-09 16:00:00 – 2022-03-09 18:00:00 Ludothèque à la MSAP 156 route de Mahoumic

Peyrehorade Landes Peyrehorade

EUR Venez créer vos propres jeux à partir de « Print and Play » jeux à télécharger et à imprimer !

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Pass vaccinal obligatoire pour les plus de 16 ans.

+33 6 12 59 58 57

CCPOA

