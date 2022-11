Atelier Création de fleurs en tissu Sauveterre-de-Guyenne, 26 novembre 2022, Sauveterre-de-Guyenne.

Atelier Création de fleurs en tissu

Médiathèque La Graineterie, 4 Rue Saint-Romain, Sauveterre-de-Guyenne, Gironde

2022-11-26 15:00:00 – 2022-11-26 17:00:00

Donnez une seconde vie à vos chutes de tissu en confectionnant de jolies fleurs avec. Atelier ouvert à tous, dès 10 ans. Venez avec votre matériel (chutes de tissu et boutons, ciseaux de coutures et aiguilles) et créez !

Donnez une seconde vie à vos chutes de tissu en confectionnant de jolies fleurs avec. Atelier ouvert à tous, dès 10 ans. Venez avec votre matériel (chutes de tissu et boutons, ciseaux de coutures et aiguilles) et créez !

