Atelier création de film Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 9 mars 2024.

Atelier création de film Avec l’association Kino Session, venez créer un film avec votre smartphone ! Samedi 9 mars, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Accès libre dans la limite des places disponibles

Tout au long de l’année, l’espace Art & Image de la bibliothèque Mériadeck vous propose des ateliers de pratiques artistiques (cinéma, photo, arts plastiques… ) animés par des artistes et professionnels.

Le principe est simple : vous venez les mains dans les poches, et vous repartez la tête pleine d’idées de création et d’inspiration.

Pour ce 1er atelier de l’année, la bibliothèque invite l’association Kino Session pour vous apprendre à créer un film avec votre smartphone. Au programme : scénario, prise de vue et ACTION ! Vous découvrirez les bases de la réalisation vidéo avec du matériel de tous les jours.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

