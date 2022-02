Atelier – Création de décoration en saule Munchhausen Munchhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Munchhausen

Atelier – Création de décoration en saule Munchhausen, 27 février 2022, Munchhausen. Atelier – Création de décoration en saule Munchhausen

2022-02-27 – 2022-02-27

Munchhausen Bas-Rhin Munchhausen Venez réaliser des chouettes, des lapins et autres bricolages en saule, cornouiller… pour décorer votre jardin ou votre maison.

Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature. Organisé en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin.

inscription obligatoire au plus tard le vendredi 25 février jusqu’à 17h. Venez réaliser des chouettes, des lapins et autres bricolages en saule, cornouiller… pour décorer votre jardin ou votre maison.

Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature. Organisé en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin.

inscription obligatoire au plus tard le vendredi 25 février jusqu’à 17h. +33 3 88 86 51 67 Venez réaliser des chouettes, des lapins et autres bricolages en saule, cornouiller… pour décorer votre jardin ou votre maison.

Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature. Organisé en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin.

inscription obligatoire au plus tard le vendredi 25 février jusqu’à 17h. Munchhausen

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Munchhausen Autres Lieu Munchhausen Adresse Ville Munchhausen lieuville Munchhausen Departement Bas-Rhin

Munchhausen Munchhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munchhausen/

Atelier – Création de décoration en saule Munchhausen 2022-02-27 was last modified: by Atelier – Création de décoration en saule Munchhausen Munchhausen 27 février 2022 Bas-Rhin MÜNCHHAUSEN

Munchhausen Bas-Rhin