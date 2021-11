Atelier Création de CV au Pôle Numérique Gourdon, 18 novembre 2021, Gourdon.

Atelier Création de CV au Pôle Numérique Gourdon

2021-11-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-18 12:00:00 12:00:00

Gourdon 46300

Le Pôle numérique a mis en place, chaque mois, un atelier gratuit de création

et d’impression de CV pour les demandeurs d’emploi afin de moderniser leurs CV

et de les accompagner dans la mise en forme et la découverte d’outils en ligne

(CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes et professionnels.

Ces rendez vous mensuels viennent compléter les ateliers existants proposés par Pôle Emploi

et permettent aux participants de créer, modifier et moderniser leurs CV en fonction des offres

auxquelles ils souhaitent répondre.

Sur inscription. Nombre de place limité. Respect des normes sanitaires en vigueur

Gourdon

dernière mise à jour : 2021-10-25 par