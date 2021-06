Guérande Santé et Naturel Guérande, Loire-Atlantique Atelier création de cosmétiques : mon huile merveilleuse Santé et Naturel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

[http://www.sante-et-naturel.fr](http://www.sante-et-naturel.fr)ue, sûr (sans paraben ni conservateurs), créer ses cosmétiques n’a que des avantages! ☘️ moment de convivialité d’une heure ☘️produits et contenants fournis ☘️repartez avec la recette 5 personne maxi sur réservation uniquement : 06-18-42-71-94 ou [sante-et-naturel@hotmail.com](mailto:sante-et-naturel@hotmail.com) tarif : 25€ Lieu : 7 faubourg Saint Michel à Guérande www.sante-et-naturel.fr Réservez votre place !

venez apprendre à créer vos cosmétiques natrurelles Santé et Naturel 7 faubourg saint michel, 44350 Guérande Guérande Saint-Michel Loire-Atlantique

