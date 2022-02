Atelier – création de contes Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Atelier – création de contes Porte Saint-Michel, 16 février 2022, Guérande. Atelier – création de contes

Porte Saint-Michel, le mercredi 16 février à 15:00

À l’occasion de l’exposition temporaire « Médiévale : Poussez la porte du Moyen Âge ! » la conteuse professionnelle, Sylviane Blomme-Pile, va vous transmettre pendant 2 heures les les secrets des contes pour à votre tour en devenir les créateurs. Son atelier prendra place à la Porte Saint-Michel le mercredi 16 février à 15h. Atelier à partir de 7 ans.

Tarifs de l’atelier comprenant l’accès au musée – adultes 8€, enfants 3€. La réservation pour cet atelier est obligatoire.

Les contes, ces récits qui ont bercé notre enfance et qui nous fascinent toujours autant. Découvrez les secrets de leur fabrication avec la conteuse professionnelle Sylviane Blomme-Pille. Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel, 44350 Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Porte Saint-Michel Adresse Porte Saint-Michel, 44350 Guérande Ville Guérande lieuville Porte Saint-Michel Guérande Departement Loire-Atlantique

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Atelier – création de contes Porte Saint-Michel 2022-02-16 was last modified: by Atelier – création de contes Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel 16 février 2022 Guérande Porte Saint-Michel Guérande

Guérande Loire-Atlantique