Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 6 avril 2022, Bordeaux. Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot

le mercredi 6 avril à Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Tarif : 5 € par enfant, gratuit pour l’accompagnateur. Sur réservation au 05.56.10.25.25 ou musba-publics@mairie-bordeaux.fr

Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot pour les enfants ! Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T11:30:00;2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Adresse 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 2022-04-06 was last modified: by Atelier Création de contes avec l’écrivain Bernard Friot Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 6 avril 2022 bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde