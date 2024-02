Atelier création de cocktails au Manoir d’Apreval Manoir d’Apreval Pennedepie, samedi 14 septembre 2024.

Atelier création de cocktails au Manoir d’Apreval Manoir d’Apreval Pennedepie Calvados

Cocktail made in Normandy

Visite guidée dans les chais et dégustations au fût, puis atelier réalisation de 2 cocktails à base de calvados Blanche (1 long et 1 short drink).

Vous devez être majeur afin de pouvoir participer à cette activité.

Début : 2024-09-14 15:00:00

fin : 2024-09-14

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie apreval@apreval.com

