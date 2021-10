Villeneuve-lès-AvignonVilleneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard, Villeneuve-lès-Avignon Atelier création de cartes postales surcyclées Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-AvignonVilleneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Atelier création de cartes postales surcyclées Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon, 29 octobre 2021, Villeneuve-lès-AvignonVilleneuve-lès-Avignon. Atelier création de cartes postales surcyclées 2021-10-29 – 2021-10-29 La Chartreuse – Centre national des écritures du s 58 rue de la République

Villeneuve-lès-Avignon Gard 58 rue de la République Villeneuve-lès-Avignon Gard 6 Villeneuve-lès-Avignon tourisme@grandavignon.fr +33 4 90 03 70 60 https://avignon-tourisme.com/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Adresse 58 rue de la RépubliqueLa Chartreuse - Centre national des écritures du s 58 rue de la République Ville Villeneuve-lès-AvignonVilleneuve-lès-Avignon lieuville 43.96599#4.79629