ATELIER Création de bougeoirs La Cadette, 15 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 avril 2022

de 17h00 à 19h00

payant

Ateliers de fabrication d’objets en matériaux de récup’ issus de nos ressourceries. Transformez votre mug fétiche ébréché, fendu ou inutilisable en bougeoir unique en son genre avec les bougies récoltées dans nos ressourceries. N’hésitez pas à apportez vos propres mug, tasses, bols et tout contenant qui vous paraît être un bougeoir en devenir ! Ou utilisez les nôtres ! Matériaux de réemploi fournis. Accès aux outils inclus. Consommables de base inclus. Tous niveaux. 16 ans+ La Cadette 8 Rue Riesener Paris 75012 Contact : cadette@lapetiterockette.org https://fb.me/e/a5CYVlv54 Date complète :

