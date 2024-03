ATELIER CRÉATION DE BOOMERANG ET INITIATION À LA SARBACANE MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan, dimanche 14 avril 2024.

Vous avez entre 6 et 12 ans? Venez fabriquer votre boomerang ou ta sarbacane et vous exercer dans le cadre magnifique de la maison des Orpellières. Un goûter vous sera offert.

Inscription et réservation obligatoires.

Inscription et réservation obligatoires. 15 EUR.

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

