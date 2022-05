Atelier : Création de bâton de fumigation pour le Solstice d’Été

2022-06-12 – 2022-06-12 À l’occasion du Solstice d’Été, nous vous proposons un atelier de création de bâton de fumigation. L’atelier dure 3h30 et le matériel est fourni. Vous repartirez avec votre création. Le Solstice d’Été et ses pratiques seront abordés ainsi que les différents types de fumigation. Tarif : 40€, matériel fourni RDV devant la boutique : 2 rue Général de Gaulle 35380 Paimpont

On vous attend 5 min avant le départ. Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps. Réservation obligatoire par internet sur notre site www.herboristerie-broceliande.com rubrique "Balades et ateliers"

