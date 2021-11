Poitiers Boutique bulle de bien naitre Poitiers, Vienne Atelier création Couture Boutique bulle de bien naitre Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Envie de vous lancer ? Avec ou sans machine à coudre, presque tout est possible ! Au programme : Découverte de la couture à la main et à la machine grâce à des projets “Zéro déchets” Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à me contacter ! Inscriptions / Renseignements : 06.21.07.35.36 ou [[atelierpicpaf@gmail.com](mailto:atelierpicpaf@gmail.com)](mailto:atelierpicpaf@gmail.com) Places limitées (Atelier maintenu à partir de 3 inscriptions)

Sur inscription, 25€

Atelier couture de 1h30 à Bulle de Bien Naître, 25€ l'atelier sur inscription
Boutique bulle de bien naitre
55 bis route de gencay, 86000 Poitiers

