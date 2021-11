Saint-Priest-d'Andelot Saint-Priest-d'Andelot Allier, Saint-Priest-d'Andelot Atelier Création Cosmétique Saint-Priest-d’Andelot Saint-Priest-d'Andelot Catégories d’évènement: Allier

Saint-Priest-d'Andelot

Atelier Création Cosmétique Saint-Priest-d’Andelot, 11 décembre 2021, Saint-Priest-d'Andelot. Atelier Création Cosmétique Saint-Priest-d’Andelot

2021-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-11

Saint-Priest-d’Andelot Allier Saint-Priest-d’Andelot presdessentiers@gmail.com +33 6 58 15 49 81 Saint-Priest-d’Andelot

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Priest-d'Andelot Autres Lieu Saint-Priest-d'Andelot Adresse Ville Saint-Priest-d'Andelot lieuville Saint-Priest-d'Andelot