Haut-Rhin

Atelier : création collective d'un livre Fellering, 7 février 2022, Fellering.

2022-02-07 09:15:00 – 2022-02-11 17:00:00

Fellering Haut-Rhin Fellering EUR Au programme de cet atelier : écriture, dessin, reliure ! Du lundi 7 au vendredi 11 février

9h15 – 9h30 : accueil

9h30 – 12h30 : activité

12h30 – 14h : repas tiré du sac / temps libre encadré

14h – 17h : activité

17h – 17h15 : départ Avec l’artiste Ugo Lange, dessinateur :

L’atelier proposé consiste en la création collective d’un livre. Nous commencerons par inventer ensemble une histoire, d’en faire les illustrations en papier découpé, jusqu’à réaliser l’impression et la reliure de l’album. Le stage permettra aussi aux participant.e.s de laisser libre cours à leurs envies de créer, en s’appuyant sur différentes techniques (écriture, dessin, reliure). 110€ + adhésion à l’association / 12 inscrits maximum.

