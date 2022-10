Atelier création citrouille autour d’Halloween La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

La Châtre

Atelier création citrouille autour d'Halloween

136 Rue Nationale La Châtre Indre

2022-10-25 14:30:00 – 2022-10-25 16:30:00

Creuse une citrouille pour Halloween. Atelier enfant dès 5 ans. Sur réservation. Atelier jeunesse proposé par la médiathèque. +33 2 54 48 41 33

La Châtre

