ATELIER CRÉATION CARTES DE VOEUX, 10 décembre 2022

ATELIER CRÉATION CARTES DE VOEUX



2022-12-10 13:00:00 – 2022-12-10 14:00:00

Pour les fêtes de fin d’année, faites plaisir à vos proches et apprenez à fabriquer des cartes de voeux personnalisées qui raviront votre entourage.

A 13:00 atelier enfants et à 14h00 atelier ados et adultes

