Marque-page coeur —————– ### Par les bibliothécaires Du papier japonais, quelques minutes de temps donné et voilà que nait sous vos doigts éclairés un cœur-signet à glisser dans vos pages préférés. En cette journée où l’amour est à l’honneur, venez fabriquer un marque-page cœur à offrir ou à vous offrir. **Dans le cadre des Nuits de la lecture.** En cette journée où l’amour est à l’honneur, venez fabriquer un marque-page cœur à offrir ou à vous offrir. Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert le Barillier 64600 Anglet Anglet Hardoy Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T18:00:00

