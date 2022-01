Atelier création : bague fantaisie Lamballe-Armor, 5 février 2022, Lamballe-Armor.

Atelier création : bague fantaisie L'atelier du Chat Jaune 1 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor

2022-02-05

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor

C’est vous qui choisissez le style et les couleurs, parmi votre propre stock ou dans les propositions de l’Atelier. Perles et boutons : pas de métal, pas d’allergie ! Inscription obligatoire 3 jours maximum avant la date prévue.

Option 1 : apportez vos fournitures (fil nylon, perles, boutons, etc.)

Option 2 : kit sur place à partir de 7 € (à préciser au moment de l’inscription).

auchatjaune@gmail.com +33 6 63 33 28 81

