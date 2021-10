Blagnac Aeroscopia Blagnac, Haute-Garonne Atelier créatifs : La démarche scientifique, Ké-sa-co ?! – Vendredi 22 octobre Aeroscopia Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Atelier créatifs : La démarche scientifique, Ké-sa-co ?! – Vendredi 22 octobre Aeroscopia, 22 octobre 2021, Blagnac. Atelier créatifs : La démarche scientifique, Ké-sa-co ?! – Vendredi 22 octobre

le vendredi 22 octobre à Aeroscopia

**Horaire : 15H15 / 16H30 – Sur inscription** **​** **Durée : 45 min – Cible : dès 8 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée)** ​ Un atelier ludique pour découvrir la démarche scientifique autour de thèmes aéronautiques : électricité, fruits et légumes et beaucoup d’imagination… tout un programme ! Animé par les Savants fous Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T15:15:00 2021-10-22T16:00:00;2021-10-22T16:30:00 2021-10-22T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Aeroscopia Adresse 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Aeroscopia Blagnac