Atelier créatifs – Hooome Parentis-en-Born, 14 janvier 2022, Parentis-en-Born.

Atelier créatifs – Hooome Parentis-en-Born

2022-01-14 – 2022-01-14

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

EUR 35 35 Une fois par mois, Jessica, vous propose un atelier créatif qui permet au travers d’une création empreinte de sens, de se connecter à soi et à son espace intérieur

La séance : Nous œuvrerons ensemble vers la connexion à son corps et à l’instant présent pour ouvrir l’espace créatif par le biais de respirations, visualisations et quelques postures simple de yoga. Je vous accompagnerais ensuite vers les diverses techniques qui vous permettrons d’explorer le sujet créatif du jour.

Les bienfaits : Le processus de création est un cheminement intérieur qui permet à la fois, d’explorer et découvrir des parties de soi, mais aussi de les transmuter ou de les mettre en lumière, voir même de se laisser surprendre par elles (donc par soi).

+33 6 82 67 25 50

hooome

Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2021-11-23 par