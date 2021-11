Atelier créatifs (Enfants 6-11 ans) ”Fabriquons autour du Noël” Soustons, 15 décembre 2021, Soustons.

Atelier créatifs (Enfants 6-11 ans) ”Fabriquons autour du Noël” Place des Arènes La Médiathèque Soustons

2021-12-15 – 2021-12-15 Place des Arènes La Médiathèque

Soustons Landes Soustons

Des ateliers pour libérer votre créativité autour du recyclage, du développement durable et du Do It Yourself.

L’inscription est obligatoire, nombre limité.

+33 5 58 41 53 67

La Médiathèque

Place des Arènes La Médiathèque Soustons

