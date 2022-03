Atelier créatifs “Au fil des saisons” Saint-Jean-de-Duras, 25 avril 2022, Saint-Jean-de-Duras.

Atelier créatifs “Au fil des saisons” Saint-Jean-de-Duras

2022-04-25 10:00:00 – 2022-04-27 16:30:00

Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne Saint-Jean-de-Duras

EUR 25 25 Ateliers créatifs au Domaine du Verdier. Le printemps des petits poètes, de 6 à 12 ans. Au programme différents ateliers : découverte des formes, associer couleurs et harmonies, atelier d’écriture, développement de la sensibilité et de l’imaginaire.

Prévoir pique-nique et tenue adaptée à la météo.

Inscription par téléphone.

+33 6 87 34 96 34

Domaine Verdier

Saint-Jean-de-Duras

