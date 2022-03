Atelier Créatif Tout Petit “Argile antique” – Musée de Millau Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Atelier Créatif Tout Petit “Argile antique” – Musée de Millau Millau Millau, 22 janvier 2022, MillauMillau. Atelier Créatif Tout Petit “Argile antique” – Musée de Millau place Foch Musée de Millau et des Grands Causses Millau Millau

2022-01-22 – 2022-01-22 place Foch Musée de Millau et des Grands Causses

Millau Aveyron Millau Aveyron EUR Hôtel de Pégayrolles Musée de Millau et des Grands Causses place Foch Millau ATELIER CRÉATIF TOUT-PETIT Argile antique Samedi 22 janvier et 19 mars de 10h30 à 11h15 C’est à un voyage dans le temps que le tout petit est invité. Comme les potiers antiques, il pourra fabriquer son pot. Enfant de 2 à 5 ans avec un accompagnateur – sur réservation – gratuit. Le musée de Millau se met à la hauteur des plus petits et propose des découvertes, des moments de partage et des ateliers créatifs à destination des jeunes enfants et des adultes qui les accompagnent. musee@millau.fr +33 5 65 59 01 08 http://www.museedemillau.fr/ ATELIER CRÉATIF TOUT-PETIT Argile antique Samedi 22 janvier et 19 mars de 10h30 à 11h15 C’est à un voyage dans le temps que le tout petit est invité. Comme les potiers antiques, il pourra fabriquer son pot. Enfant de 2 à 5 ans avec un accompagnateur – sur réservation – gratuit. Musée de Millau

place Foch Musée de Millau et des Grands Causses Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse place Foch Musée de Millau et des Grands Causses Ville MillauMillau lieuville place Foch Musée de Millau et des Grands Causses Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Atelier Créatif Tout Petit “Argile antique” – Musée de Millau Millau Millau 2022-01-22 was last modified: by Atelier Créatif Tout Petit “Argile antique” – Musée de Millau Millau Millau Millau Millau 22 janvier 2022 Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron