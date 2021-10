Reims Reims Marne, Reims Atelier créatif « Terrarium Upcycling » Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Atelier créatif « Terrarium Upcycling » 2021-11-14 Studio Pastel 6 Rue de l'Écu
Reims Marne

Reims Marne Recyclez vos bocaux, vos pots de confiture, vos conserves en verre ou même vos vieux aquariums et vases… en faisant votre propre terrarium ! Un terrarium c’est quoi ?

Le terrarium est un écosystème miniature. Quasi autonome, il ne demande que peu d’entretien : plus besoin d’avoir la main verte pour apporter un brin de nature chez vous ! Venez avec tout ce que vous voulez, Julie Martin, designer végétal, fascinée depuis toujours par le monde des plantes vous aidera à choisir le meilleur contenant pour votre nouveau terrarium. Comme tout bon designer, elle crée des objets mais avec la spécificité d’accorder une grande importance au bien être végétal. Réservation en ligne sur la plateforme dédiée.

Groupe : 12 participants maximum compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 https://www.studiopastel.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

