Atelier créatif sur le thème de Pâques Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Atelier créatif sur le thème de Pâques Lanton, 2 avril 2022, Lanton. Atelier créatif sur le thème de Pâques Médiathèque 15 Avenue de la République Lanton

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 12:00:00 Médiathèque 15 Avenue de la République

Lanton Gironde EUR Décoration œufs de Pâques, sacs…

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans

Inscription obligatoire Décoration œufs de Pâques, sacs…

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans

Inscription obligatoire Décoration œufs de Pâques, sacs…

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans

Inscription obligatoire @ Ville de Lanton

Médiathèque 15 Avenue de la République Lanton

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Médiathèque 15 Avenue de la République Ville Lanton lieuville Médiathèque 15 Avenue de la République Lanton Departement Gironde

Lanton Lanton Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton/

Atelier créatif sur le thème de Pâques Lanton 2022-04-02 was last modified: by Atelier créatif sur le thème de Pâques Lanton Lanton 2 avril 2022 Gironde Lanton

Lanton Gironde