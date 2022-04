Atelier créatif sur le thème de la nature Bibliothèque Vauban Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier créatif sur le thème de la nature Bibliothèque Vauban, 18 mai 2022, Versailles. Atelier créatif sur le thème de la nature

Bibliothèque Vauban, le mercredi 18 mai à 14:00

Dans le cadre du Mai papillon 2022.

Sur réservation 15 jours avant

Venez créer un livre carrousel en forme d’arbre et à la manière de l’illustratrice Amandine Laprun. Pour les enfants de 6 à 10 ans. Bibliothèque Vauban 76, rue Champ – Lagarde 78000 Versailles Yvelines

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T15:00:00

Versailles Yvelines