Atelier créatif sur le thème d'Alice aux pays des merveilles
Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud Saint-Lunaire

2022-04-27

Couronne de roi ou reine de cœur, baguette (magique) de cœur ou flamand Rose déco (Pas forcément Rose) c'est toi qui choisis et qui laisse place à ta créativité. Ateliers créatifs à partir de 4 ans (parent-enfant jusqu'à 6 ans) . Durée 1h15 environ tarif 20 euros Mercredi 27 avril 2022 – entre 14h30 et 17h30 – Sooo Vintage +33 6 15 63 23 78 http://sooovintage.com/

