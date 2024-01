Atelier créatif sur l’autoportrait Archives départementales de Maine-et-Loire Angers, vendredi 1 mars 2024.

Atelier créatif sur l’autoportrait Loin du «selfy» numérique, venez composer votre autoportrait, en famille. Vendredi 1 mars, 10h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Gratuit. Inscription obligatoire à evenements-archives49@maine-et-loire.fr. Jauge limitée à 24 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T12:00:00+01:00

En laissant leur imagination les guider, adultes et enfants sont réunis pour créer un autoportrait unique, à partir de découpages de papier.

Se représenter tel qu’on se voit ou tel que nous aimerions que l’autre nous voit. Entre réalité et fiction, sans outil numérique, cet atelier créatif est intergénérationnel. Les enfants viennent accompagnés d’un adulte et tous participent.

À la fin de l’atelier, il est possible de conserver un souvenir particulier de l’instant et de poser avec son autoportrait devant un photographe professionnel. Chaque participant repart ensuite avec sa production.

Quelques informations pratiques :

-Le matériel est fourni sur place.

-Les participants peuvent venir avec un portrait d’eux, imprimé sur une feuille A4.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives.maine-et-loire.fr/liste-des-evenements/detail-dun-evenement/atelier-creatif-sur-lautoportrait »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

atelier autoportrait