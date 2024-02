Atelier créatif sur la tolérance Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn, jeudi 29 février 2024.

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. Un atelier de fabrication de figurine en pâte à modeler sera proposé aux enfants ! Un beau moment à passer ensemble à évoquer de manière ludique et légère les thèmes tels que la tolérance, le travail d’équipe, l’empathie et la riche découverte de l’autre ! .

Début : 2024-02-29 10:30:00

fin : 2024-02-29

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesaleys@orange.fr

