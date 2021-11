Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Atelier créatif : support de livres Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque du Bois fleuri, le samedi 4 décembre à 10:00

A vos côtés, l’animatrice Vanessa vous aide à chaque étape de la réalisation et vous repartirez avec votre création. L’atelier permet à tous les participants de partager un moment convivial, de découvrir le plaisir du faire soi-même pour créer un objet original. [↓ Programme annuel des ateliers](http://bit.ly/AteliersBF2021)

Gratuit sur inscription.

Envie de fabriquer un objet unique de A à Z ? Pour cela, rien de plus simple, participez à cet atelier créatif, animé par l’association Lullubies ! Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00

