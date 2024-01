Atelier créatif : spécial perles thermocollantes Bibliothèque Aimé Césaire Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Fabrique des figurines, des décorations ou encore des portes clés… avec les perles thermocollantes !

Petites et petits créatifs à vous de jouer ! Venez confectionner de jolies créations.

Les perles

thermocollantes (ou dites à repasser) sont une activité manuelle facile, pour tous les enfants. Les

figurines et décorations qu’ils pourront réaliser n’auront pas d’autres limites

que celle de leur créativité et de leur

envie !

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Bibliothèque Aimé Césaire perles thermocollantes