Atelier créatif spécial Japon ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Paris

Atelier créatif spécial Japon ! Médiathèque Marguerite Yourcenar, 10 décembre 2022, Paris.

de 15h00 à 16h00

. gratuit Inscriptions à partir du jeudi 10 novembre auprès des bibliothécaires ou sur

Vous êtes fan de Pikachu, Naruto ou des Chevaliers du zodiaque ? Cet atelier est fait pour vous ! Vous pourrez assembler tous ces petits personnages en volume ! Dans le cadre de nos ateliers créatifs et de l’opération des Mordus du Manga, nous vous proposons un atelier spécial Papertoys ! Venez construire vos personnages de manga préférés ! Samedi 10 décembre 2022 de 15h à 16h à partir de 8 ans – Sur inscription à partir du jeudi 10 novembre, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Salle d’animation au niveau +1 de la médiathèque Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Médiathèque Marguerite Yourcenar création de papertoys

