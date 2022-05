Atelier créatif – So Croch’s Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Du samedi 21 mai au samedi 18 juin 2022

Marie Clesse de So Croch’ vous propose de créer un amigurumi au crochet Médiathèque de Longchaumois : samedi 21 mai de 9h30 à 12h Médiathèque de Morbier : samedi 11 juin de 9h30 à 12h Médiathèque de Morez : samedi 18 juin de 9h30 à 12h Tarif : 40€ l’atelier (matériel fourni : patron, laine, crochet, tutoriel…) – pour débutant et plus, à partir de 15 ans – sur inscription à la médiathèque ou au 03 84 33 38 92 Vente des livres So Croch’ mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 33 38 92 https://www.mediathequearcade.fr/ Du samedi 21 mai au samedi 18 juin 2022

