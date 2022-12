Atelier créatif « Set de table » – Honfleur Normandy Outlet Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Atelier créatif « Set de table » – Honfleur Normandy Outlet Honfleur, 27 décembre 2022, Honfleur . Atelier créatif « Set de table » – Honfleur Normandy Outlet D580 Honfleur Calvados

2022-12-27 – 2022-12-27 Honfleur

Calvados Participez à un atelier créatif « Set de table » comprenant coloriage et collage de paillettes. Créneau horaire : 14h – 18h Participez à un atelier créatif « Set de table » comprenant coloriage et collage de paillettes. Créneau horaire : 14h – 18h +33 2 31 88 42 82 HNO

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse D580 Honfleur Calvados Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Atelier créatif « Set de table » – Honfleur Normandy Outlet Honfleur 2022-12-27 was last modified: by Atelier créatif « Set de table » – Honfleur Normandy Outlet Honfleur Honfleur 27 décembre 2022 Calvados D580 Honfleur Calvados Honfleur

Honfleur Calvados