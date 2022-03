Atelier créatif : sculptures de livres Champvans Champvans Catégories d’évènement: Champvans

Jura

Atelier créatif : sculptures de livres Champvans, 25 avril 2022, Champvans. Atelier créatif : sculptures de livres Médiathèque Raymond Lefèvre 2 Rue André Gleitz Champvans

2022-04-25 – 2022-04-25 Médiathèque Raymond Lefèvre 2 Rue André Gleitz

Champvans Jura Champvans Un rendez-vous pour découper et plier de vieux livres et leur donner une seconde vie comme objectif décoratif… Gratuit. Inscription par mail à bib-foucherans@grand-dole.fr mediatheque@grand-dole.fr +33 3 84 72 76 42 Un rendez-vous pour découper et plier de vieux livres et leur donner une seconde vie comme objectif décoratif… Gratuit. Inscription par mail à bib-foucherans@grand-dole.fr Médiathèque Raymond Lefèvre 2 Rue André Gleitz Champvans

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Champvans, Jura Autres Lieu Champvans Adresse Médiathèque Raymond Lefèvre 2 Rue André Gleitz Ville Champvans lieuville Médiathèque Raymond Lefèvre 2 Rue André Gleitz Champvans Departement Jura

Champvans Champvans Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champvans/

Atelier créatif : sculptures de livres Champvans 2022-04-25 was last modified: by Atelier créatif : sculptures de livres Champvans Champvans 25 avril 2022 Champvans Jura

Champvans Jura