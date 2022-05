Atelier créatif Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: 64120

Saint-Palais 64120 EUR 0 0 C’est au cœur de l’exposition « Les affiches des fêtes de Saint-Palais et du Pays Basque » visible du 18 mai au 6 juin que l’illustratrice Clémence Itssaga animera un atelier créatif intitulé « A partir d’un ou plusieurs éléments des affiches exposées, crée ta propre affiche des fêtes. »

