Moment créatif et ludique en perspective ! —————————————— La reliure japonaise permet de réaliser carnets, livrets ou albums ; technique ancestrale, elle permet de relier une petite comme une grande quantité de feuilles. L’atelier est donc l’occasion d’acquérir les bases de cette pratique, puis l’imagination fera le reste. Chaque participant pourra repartir avec son carnet personnalisé. Atelier tout public (pour les enfants et ados à partir de 10 ans). Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle. ### Infos pratiques * **Quand ?** Vendredi 10 décembre 2021, 15h-16h30. * **Où ?** Médiathèque d’Aspet – Rue Armand Latour – 31160 ASPET. * **Comment réserver ?** 05 61 88 52 55 / [[bibliothequeaspet@orange.fr](mailto:bibliothequeaspet@orange.fr)](mailto:bibliothequeaspet@orange.fr) **Plus d’infos :** [[https://www.mairie-aspet31.fr/fr/culture-loisirs/mediatheque-municipale.html](https://www.mairie-aspet31.fr/fr/culture-loisirs/mediatheque-municipale.html)](https://www.mairie-aspet31.fr/fr/culture-loisirs/mediatheque-municipale.html) **Gratuit. Sur réservation.** _Sous réserve des mesures sanitaires appliquées par le médiathèque d’Aspet._

日本語バインディング : cela veut dire « reliure japonaise » au pays du soleil levant. Rassurez-vous, inutile d’être bilingue pour participer à cet atelier qui aura lieu à la médiathèque d’Aspet. Bibliothèque d’Aspet Rue Armand Latour, Aspet Aspet Haute-Garonne

