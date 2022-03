Atelier créatif : Reines des prés – Etang des raconteurs Hardinvast Hardinvast Catégories d’évènement: Hardinvast

2022-06-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 12:00:00 12:00:00

Hardinvast Manche Réalisation de fées natures à partir de pétales, corolles, brindilles, épis, herbes et autres mousses… Cet atelier est inspiré du travail de François Maurisse, artiste plasticien. Adultes et adolescents

