Rives Rives Isère, Rives Atelier créatif «Réemploi des textiles» Rives Rives Catégories d’évènement: Isère

Rives

Atelier créatif «Réemploi des textiles» Rives, 27 novembre 2021, Rives. Atelier créatif «Réemploi des textiles» Centre Social Municipal de Rives 96 Rue Sadi Carnot Rives

2021-11-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-27 16:00:00 16:00:00 Centre Social Municipal de Rives 96 Rue Sadi Carnot

Rives Isère Rives Les textiles envahissent nos placards et poubelles ! Pourtant en bon ou mauvais état, ils ont tous un avenir. Découvrez les divers matières, leur fabrication, comment leur donner une seconde vie en fabriquant un objet à partir d’un vieux tee shirt… Centre Social Municipal de Rives 96 Rue Sadi Carnot Rives

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Rives Autres Lieu Rives Adresse Centre Social Municipal de Rives 96 Rue Sadi Carnot Ville Rives lieuville Centre Social Municipal de Rives 96 Rue Sadi Carnot Rives