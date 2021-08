ATELIER CRÉATIF – « Récup et Création » [LÉVIGNAC] Médiathèque de Lévignac, 20 octobre 2021, Lévignac.

ATELIER CRÉATIF – « Récup et Création » [LÉVIGNAC]

Sans doute parce qu’aux Archives nous conservons précieusement les documents, nous sommes adeptes de récupération et de DIY (do it yourself). C’est l’esprit de cet atelier créatif. La “déco récup”, c’est attraper un objet, un emballage inutile pour le transformer. Et ainsi créer un objet détourné décoratif et profitable. C’est faire de ” l’up-cycling”, cet art de recycler en réutilisant. On ne jette plus, on part à la chasse dans les greniers et on transforme. L’atelier proposé à la médiathèque de Lévignac vous donnera l’occasion de réaliser un sac cabas à partir de bâches d’exposition. Expert en couture ou débutant, vous repartirez avec votre création. Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle. Infos pratiques ————— * **Quand ?** Mercredi 20 octobre 2021, 14h-17h. * **Où ?** Médiathèque de Lévignac – 3 avenue de la gare – 31530 LÉVIGNAC. * **Comment réserver ?** 05 34 52 08 57 **Plus d’infos :** mediatheque@mairie-levignac.com / [[https://levignac-bm-pom.c3rb.org/](https://levignac-bm-pom.c3rb.org/)](https://levignac-bm-pom.c3rb.org/) **Gratuit. Sur réservation.** _Sous réserve des mesures sanitaires appliquées par le médiathèque de Lévignac._

Médiathèque de Lévignac 3 avenue de la gare levignac Lévignac Haute-Garonne



