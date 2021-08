ATELIER CRÉATIF – « Récup et Création » Archives départementales de la Haute-Garonne, 14 décembre 2021, Toulouse.

Archives départementales de la Haute-Garonne, le mardi 14 décembre à 14:00

Sans doute parce qu’aux Archives nous conservons précieusement les documents, nous sommes adeptes de récupération et de DIY (do it yourself). C’est l’esprit de cet atelier créatif. La “déco récup”, c’est attraper un objet, un emballage inutile pour le transformer. Et ainsi créer un objet détourné décoratif et profitable. C’est faire de ” l’up-cycling”, cet art de recycler en réutilisant. On ne jette plus, on part à la chasse dans les greniers et on transforme. Cet atelier vous donnera l’occasion de réaliser un sac cabas à partir de bâches d’exposition. Expert en couture ou débutant, vous repartirez avec votre création. Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle. Infos pratiques ————— * **Quand ?** Mardi 14 décembre 2021, 14h-17h. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Sur réservation.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Recyclage, customisation et détournement insolite de nos bâches d’exposition en sacs cabas uniques en leur genre !

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



